Путін з помічниками б’ють копитами, але їх цікавить не Донбас — російський політолог

Вони хочуть, щоб Україна відмовилася від своїх претензій, а в обмін на це, можливо, Росія може погодитися на 10-річний контракт по транзиту.

9 грудня в Парижі відбудеться зустріч Нормандської групи між лідерами Франції, Німеччини, Росії.

Стало очевидно, і Володимир Зеленський це публічно визнав, що угоди Мінськ-2 зайшли в глухий кут. Значить, потрібен новий концептуальний формат Мінськ-3 і оптимальним результатом переговорів у Парижі буде визнання такої потреби, хоча точного змісту формату сформульовано не буде.

Таку думку озвучив в блозі «Оглядача» відомий російський політолог Станіслав Бєлковський.

Крім того, Володимира Путіна дуже хвилює газова проблематика, яка прямого відношення до окремих районах Донецької та Луганської областей не має.

Але для Росії дуже важливо підписати новий транзитний контракт з Україною з 1 січня 2020 року. Якщо цього зроблено не буде, «Газпрому» загрожують позови з боку європейських споживачів за непостачання газу.

Думаю, згода на обговорення концептуального формату Мінськ-3 Путіним пов’язано з певними поступками України в газовому питанні.

Але не треба забувати, що переговори в Нормандському форматі – це не переговори Путіна і Зеленського. Це чотиристоронні переговори, в яких важливу роль відіграє Німеччина і Франція, як модератори процесу. Для Росії Україна не настільки важливий партнер у переговорах, скільки інструмент для досягнення головної мети – укладення всеобъемного пакту з Заходом.

Це поняття дуже широке. Такий пакт включає в себе долю Придністровської Молдавської республіки, два острови Південно-курильської гряди, які можуть бути передані Японії і звичайно, окремі райони Донецької і Луганської областей. Навряд чи мова йде про заморожений конфлікт, адже в такому стані він перебуває вже зараз.

Тому максимум, чого можна очікувати від переговорів 9 грудня – це визнання нового концептуального формату, умовно-іменованого Мінськ 3, і звичайно ж, домовленостей по газу.

Володимир Путін і його помічники просто б’ють копитами на тему обов’язкового вирішення газових питань у Парижі 9 грудня. Вони хочуть, щоб Україна відмовилася від своїх претензій, а в обмін на це, можливо, Росія може погодитися на 10-річний контракт по транзиту.

Що з цього вийде – теж незрозуміло, все буде вирішуватися на місці. Ясно, що на великі поступки Путін йти не може, а на невеликі він зобов’язаний йти, інакше не буде ніякого пакту з Заходом. Ще раз підкреслюю, що для нього Україна не об’єкт переговорів, а інструмент переговорів з Францією, Німеччиною і США.

До речі, також буде поставлено питання про підключення до Нормандскому формату США, але навряд чи зараз Дональд Трамп на це піде. У нього маса своїх проблем всередині країни і йому ні до Нормандського формату, ні до України. За винятком хіба що переговорів з Володимиром Зеленським щодо порушення кримінальних справ стосовно Хантера Байдена, сина Джозефа Байдена, що є однією з підстав для його імпічменту.

У цьому сенсі Україна його турбує. А ось в питаннях ОРДЛО і в питаннях газу абсолютно немає.