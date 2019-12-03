У Києві дозволили рух по Хрещатику у вихідні

Столичні влади з 25 листопада до 26 січня дозволили рух транспорту по вулиці Хрещатик по суботах, неділях, в святкові та неробочі дні.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що таке рішення пов’язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Зокрема, з 25 листопада до 26 січня 2020 року:

обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі;

заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Рух транспорту у вихідні на Хрещатику буде діяти до закінчення новорічно-різдвяних свят на Софійській площі.