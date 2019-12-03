Астрономи зафіксували загибель міні Місяця

Австралійські вчені змогли довести, що вогненна куля, помічений в небі над Австралією, був не просто астероїдом, а «міні Місяцем».

З шістьма камерами, простирающимися на сотні кілометрів через австралійську пустелю, вогненна куля, коли м’ч пролетів по небу 22 серпня 2016 року, був зафіксований дуже докладно. Камери Desert Fireball Network дозволили зафіксувати його проліт з декількох точок і розрахувати траєкторію.

Дослідники на чолі з вченим-планетологом Патріком Шобером з Університету Кертина в Австралії змогли визначити швидкість об’єкта (повільний 11 кілометрів в секунду або 6,8 миль в секунду) і траєкторію (майже вертикальну).

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Низька швидкість вказує на те, що об’єкт обертався навколо Землі, а кут падіння виключає космічний сміття. Грунтуючись на розрахунках команди, є 95-відсоткова ймовірність, що об’єкт був тимчасовим супутником Землі.

Вчені вивчають ці боліди, щоб спробувати з’ясувати, як і чому деякі астероїди потрапляють на орбіту Землі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», точну кількість «друге лун» на орбіті планети невідомо, оскільки більшість з цих об’єктів надзвичайно малі для виявлення. До метеора 2016 року вчені спостерігали лише дві «друге місяця», згорілих в атмосфері Землі — астероїд 2006 RH120, який перебував на орбіті з 2006 по 2007 рік, і ще одне небесне тіло, що потрапило в поле зору дослідників в січні 2014 року.

За матеріалами «Новий час»

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