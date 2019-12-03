У Харкові на великому хабарі затримали поліцейського

У Харкові поліцейський вимагав від обвинуваченого в шахрайстві хабар за закриття кримінального провадження. Слідчого одного з районних відділів ГУ Нацполіції затримали на місці злочину.

Як розповіли в пресслужбі СБУ, старший лейтенант поліції вимагав від чоловіка 6000 доларів США. За ці гроші слідчий обіцяв закрити кримінальне провадження і не притягувати підозрюваного до кримінальної відповідальності.

Хабарника затримали в спальному районі Харкова під час отримання першого “траншу” – 75 тисяч гривень.