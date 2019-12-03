У Львові вночі горіли автівки

Вночі у вівторок, 3 грудня, у Львові сталася пожежа в автомобілі на стоянці, також вогнем було пошкоджено ще одну автівку. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Львівській області.

3 грудня о 03:03 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Гулак-Артемовського, 7. Пожежа виникла в припаркованому автомобілі Mercedes-Benz.

На момент прибуття пожежно-рятувального відділення до місця виклику, автівка вже була охоплена вогнем.

Пожежу локалізовано о 03:18, ліквідовано о 03:22. Вогнем знищено автомобіль Mercedes-Benz та пошкоджено сусідній автомобіль Renault Megane.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих та травмованих внаслідок пожежі немає.