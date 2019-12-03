Микитась з Кучером і Черновецьким-молодшим підписали неофіційний меморандум про забудову Печерська. Документ

Скандальний забудовник Максим Микитась, чиновник-корупціонер Сергій Кучер і син одіозного мера Києва Леоніда Черновецького Степан підписали так звану «понятийку» – неофіційний меморандум про будівництво ЖК на Печерську.

Відповідний документ передав у розпорядження редакції джерело, що побажав залишитися неназваним. Ми закликаємо правоохоронців розслідувати корупційну діяльність вказаних осіб!

«Мені в руки потрапила чергова «понятийка» за «Укрбуду» – на цей раз підписана Микитасем, Кучером і Черновецьким-молодшим. Так-так, саме ці особи ховаються за абревіатурами ЧСЛ, КСС і ММВ. Впевнений, знаючі люди підтвердять і автентичність підписів», – розповіло джерело.

Зазначимо, що тиждень тому вже спливала така інформація, правда, по інших об’єктах і за участю тільки Микитася-Кучера. Там вони теж неофіційно (бо перший був нардепом і не мав права вести бізнес, а другий – на той момент чиновником від архітектури і мав конфлікт інтересів) підписали угоду про спільне ведення декількох проектів.

Тепер же спливла схожа інформація, тільки вже з участю Степана Черновецького. Цікаво, що, згідно з цим меморандумом, скромний чиновник Кучер вклав у будівництво… понад 100 млн гривень! Звідки у нього такі гроші?

«Що особливо обурливо – адже йдеться про забудову на Печерську, в історичному центрі Києва… Скільки ще повинно бути опубліковано таких «понятиек», щоб правоохоронці хоч якось відреагували на ситуацію? Шахрай Микитась в сприянні з одіозними Кучером і Черновецьким-молодшим вивів з «Укрбуду» мільярди, ось вам відповідні документи, і не я перший їх публікую – де реакція? Чому компетентні органи мовчать? Микитася для виду покартали, він вийшов під заставу – і спокійно виводить вкрадені у вкладників гроші, у той час як відомого корупціонера Кучера взагалі хочуть призначити головою «Укрбуду», – констатував джерело.

Олег Бойко