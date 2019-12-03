Путін, допоможи: Угорщина пішла на неймовірну підлість проти України

Парламент Угорщини звернувся до нелегітимної Держдумі з проханням об’єднати зусилля по захисту прав мовних меншин в Україні.

Про це повідомив спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін, передає ТАСС. Держдума в свою чергу закликав Європарламент, ОБСЄ і ПАРЄ вивчити ситуацію з правами нацменшин в Україні.

«До нас в Держдуму звернувся парламент Угорщини з проханням об’єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин, в першу чергу на вивчення мови. Після прийняття закону Ради про мову такого права позбавлені народи, що проживають на території України», – сказав Володін.

Раніше посол Угорщини Іштван Ийдярто назвав українську мову «дуже складним» і розкритикував ідею викладання на ньому на Закарпатті.