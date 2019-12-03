«Зеленський непідготовлений!» У Вакарчука забили тривогу через зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський поїде в Париж на зустріч з главою Росії Володимиром Путіним непідготовленим.

Таку думку висловила народний депутат від «Голосу», член постійної делегації у ПАРЄ Леся Василенко. За її словами, майбутні переговори президентів у рамках «нормандського формату» будуть складними і напруженими.

«Їде він без української порядку денного вже з готовністю виконувати ту повістку, яку підготував пан Путін. Ця повістка дня, на жаль, не включає питання по Криму… А це є одним із значних недоліків Мінських домовленостей. Коли ми говоримо про червоних лініях по переговорах в «нормандському форматі», ми в першу чергу говоримо про Мінських домовленостях. А вони є однією суцільною червоною лінією. Жоден пункт цих домовленостей не спрямований на те, щоб відновити територіальну цілісність України», – заявила Вона.