7 фільмів про зимових видах спорту

Ми з нетерпінням чекаємо чарівного зимового сезону. Але для деяких людей ця пора пов’язана не тільки з грою в сніжки і красивими фото на тлі засніжених дерев. Герої нової збірки від каналу TV1000 обожнюють зиму за можливість проявити себе в захоплюючих і часом ризикованих видах спорту.

Едді «Орел»

Eddie the Eagle, 2016

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Мама Майкла Едвардса знала, що її син – особливий і його чекає велике майбутнє. Вона підтримувала його у всіх починаннях, навіть коли він безуспішно пробував себе у всіх видах спорту, мріючи одного разу потрапити на Олімпійські ігри. Будучи підлітком, він, нарешті, зупиняє свій вибір на лижному спорті.

Незважаючи на те, що колеги-професіонали і представники олімпійського комітету не поділяють оптимізму Майкла, він все одно вперто йде до мети. Користуючись підтримкою близьких, у 1988 році він представив Великобританії на Олімпійських іграх, подавши співвітчизникам приклад безкомпромісної віри в себе і завидного завзятості.

Стрічка є біографією знаменитого британського спортсмена Майкла Едвардса на прізвисько Орел.

Сноубордисти

Snowboardáci, 2004

Головні герої чеської спортивної стрічки «Сноубордисти» – двоє молодих хлопців, закоханих у сноубординг. На новорічні свята хлопці вирішили вирушити на гірськолижний курорт, щоб відзначити там свята і вдосталь покататися по засніжених схилах. Їм пощастило знайти безкоштовне житло в обмін на деякі послуги господарям. Але по приїзду вони дізнаються, що список цих «послуг» настільки великий, що їм практично не залишається часу на розваги. До того ж, з ними приїхала старша сестра одного з друзів, пильно за ними спостерігає і доповідаюча про все батькам. Герої зроблять все, щоб подолати несподівані труднощі і добре провести заплановані канікули.

Для чеського сценариста і режисера Карела Янака олена стала четвертою полнометражкой в кар’єрі.

Тоня проти всіх

I, Tonya, 2017

Це історія скандальної талановитої американської фігуристки Тоні Хардінг. Стрічка розповідає про життя Тоні з самого дитинства, коли вона наполегливо тренувалася під наглядом своєї деспотичної матері. В її небагатій родині рідко водилися гроші на хороші костюми, але недолік коштів героїня з лишком компенсувала вибуховим характером і пробивний безкомпромісністю. Її пристрасть до перемог досягла свого апогею, коли вона вступила в злочинну змову зі своїм колишнім чоловіком і власним охоронцем, щоб грубо вивести з гри свою найближчу суперницю. Довгі роки Америка буде згадувати Хардінг не за її спортивні заслуги, а за це гучний злочин.

Роль матері Тоні принесла актрисі Еллісон Дженні премію “Оскар” як кращій актрисі другого плану. До того, як виконати роль Тоні, Марго Роббі багато років займалася хокеєм і навіть полягала в аматорській лізі.

Як вийти заміж за мільярдера

Chalet Girl, 2010

Колись Кім Меттьюз був нерозлучна зі скейтбордом і домоглася в цьому виді спорту чималих успіхів. Але всі її мрії про спортивну кар’єру померкли після загибелі мами в автокатастрофі. Колишня чемпіонка закинула улюблену справу і пішла працювати в закусочну, щоб оплачувати рахунки. Одного разу Кім погоджується на пропозицію подруги попрацювати на гірськолижному курорті для мільйонерів. Вона ніколи не була в горах, але ледве ставши на сноуборд, Кім розуміє, що володіє природженим талантом. Тепер вона планує виграти змагання з великим призовим фондом, а також завоювати серце симпатичного багатія Джонні.

Зйомки стрічки проходили на популярному австрійському гірськолижному курорті в комуні Санкт-Антон-ам-Арльберг.

На глибині 6 футів

6 Below: Miracle on the Mountain, 2017

Джош Хартнетт зіграв колишнього хокеїста і олімпійського чемпіона. Коли його кар’єра закінчилася, Ерік Лемарк залишився самотнім і всіма забутим. Йому, звиклому до уваги шанувальників, овацій і регулярним доз адреналіну, непросто змиритися з новим життєвим укладом. Він їде в гори і час присвячує катанню на сноуборді. Одного разу лижний патруль повідомляє, що насувається велика буря і всі траси будуть закриті. Бажаючи в останній раз покататися, Лемарк відправляється підкорювати небезпечний схил і стає заручником смертельної пастки в горах.

Стрічка заснована на реальній історії сноубордиста Еріка Лемарка, який цілий тиждень провів у сніговому полоні.

Крижані замки

Ice Castles, 2010

Коли з приходом зими озеро біля будинку виявляється закутим у кригу, для Алексіс Вінстон настає найщасливіший час. Вона знімає з цвяха свої ковзани і відправляється виписувати фігури на імпровізованому ковзанці. Одного разу свідком її катання стає іменитий тренер. Він щиро вірить у талант дівчини і забирає її у велике місто, де зробить з Алексіс чемпіонку фігурного спорту. Героїня більше не уявляє життя без спорту і впадає у відчай, коли травма позбавляє її зору і можливості займатися улюбленою справою. На щастя рідні і давно забута любов допоможуть їй знову стати на ковзани і повірити в себе.

Стрічка є рімейком однойменної спортивної драми режисера Дональда Раю, що вийшла на екрани в 1978 році.

Легенда №17, 2012

Номер 17 красувався на спортивній формі легендарного радянського хокеїста Валерія Харламова. Він зіграв ключову роль у грі 1972 року, коли радянська команда в Монреалі буквально рознесла канадських суперників. З фільму ми дізнаємося про те, яким довгим і непростим був шлях Харламова до професійного визнання. Спортсмен з самих юних років присвячує себе хокею, а знайомство з видатним тренером Анатолієм Тарасовим перетворює просто талановитого хлопчика в зірку спорту зі світовим ім’ям.

Син Валерія Харламова, Олександр, виконав у фільмі невелику роль хокеїста «Зірки» Влада.

Подивитися ці та інші стрічки можна на каналах TV1000.