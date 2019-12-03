Латентный патриот Ошакбаев Рахим прославляет власть на страницах фэйковых изданий англонета

Некоторые услуги хороши в неоказанном виде. Получая значительный бюджет на «освещение» благих намерений и достижений властной пирамиды Казахстана Рахим Ошакбаев тратит их… нет. Не на то, что вы подумали. Он тратит их на фейковые сайты, ставящие плохонькие панегирики на скверном английском. Одним словом, автор самой скандальной книги последнего десятилетия «История развития и перспективы ЛГБТ движения в Казахстане» Рахим Ошакбаев оказался человеком множества навыков и способностей. Подробнее об этом рассказывают коллеги-журналисты.

Есть странное свойство всего постсоветского блока, какая-то прямо болячка: нам не все равно, что скажет о нас страна и «Союзпечать». Причем страна — как можно западнее, а «Союзпечать» — какой-то английский или американский журнальчик. Поскольку последним или нет дела до Казахстана (также как до остальных стран, которые они не сразу найдут на карте), ставить новости никто не хочет. И уж тем более получив статью, прославляющую «стабильность» за счет демократичности, настоящее издание обычно отказывает в публикации. Но задание выполнять как-то нужно. Поэтому есть ряд сайтов, которые ставят все, что угодно. Имея опыт «постановок» в отечественной прессе Ошакбаев Рахим Сакенович работает и на Запад. Даже если «Запад» — откровенная подделка.



Статья с довольно странным названием «Strong state power – the case of Kazakhstan» опубликована сайтом euractiv.com и доступна по ссылке https://www.euractiv.com/section/central-asia/news/strong-state-power-the-case-of-kazakhstan/. Сайт создан специально для размещения подобной джинсы, разбавленной нейтральными новостями. Принимает заказы на все, что может прийти в голову. Статья про величие и славу Елбасы проплачена правительственным фондом Kazakh Invest ( invest.gov.kz ). При этой госкорпорации и окормляется Рахим Ошакбаев. Это довольно мелко для бывшего вице-министра по инвестициям и развитию, но зато стабильно.

В статье приведена сакраментальная фраза, что содержание сайта не зависит от спонсоров. Это очень странное заявление, особенно в свете того, что более верноподданнического текста не родило бы и целое отделение партии Нур-Отан. Там рассказано, что уступка власти Токаеву — это децентрализация. Что перейдя к авторитарному правлению Казахстан фактически выиграл в глазах Европы. Там нет ни слова о протестах. И как все, просто все-все-все считают Казахстан успешной страной. Такие статьи ставятся в издание регулярно. И Рахим Сакенович Ошакбаев ни капли сего не стесняется.

Сравните то, что написано в Еврактиве про Казахстан https://www.euractiv.com/topics/kazakhstan/ с тем, что печатается в легитимной европейской https://www.bbc.co.uk/search?q=kazakhstan&sa_f=search-product&scope= и американской прессе https://www.rferl.org/s?k=kazakhstan&tab=all&pi=1&r=any&pp=10.

Стоит напомнить, что Рахим Ошакбаев стал известен за пределами Казахстана благодаря расследованиям о коррупции в «Талап», а также в силу скандала вокруг нетрадиционных секс-приключений с молодым и меркантильным любовником из Москвы Иваном Кривенко.