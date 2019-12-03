На трасі Дніпро — Харків перекинулась фура з металом

2 грудня близько 22:00 на трасі Дніпро — Харків перекинулась фура. У інциденті ніхто не постраждав.

Про це повідомляє місцеве видання.

До місця викликали поліцію і швидку допомогу. Водій відмовився від допомоги медиків.

Він розповів, що їхав по трасі в бік Харкова. Водій заходив на некруто поворот і в якийсь момент «автомобіль перестав слухатися». Фура накренилася і впала на узбіччя. Чоловік стверджує, що причиною аварії стала технічна несправність.

Всю ніч водій чатував біля большегруза і грівся підручними засобами. На даний момент автомобіль все ще знаходиться на трасі, очікується приїзд крана. Фуру, груженную металом, незабаром піднімуть.

Деталі події встановлюються.