Де Ніро обізвав Трампа «фейковим президентом»

Легендарний американський актор, режисер і продюсер, володар премій «Золотий глобус» і «Оскар» Роберт Де Ніро публічно назвав главу Білого дому «фейковим президентом», а першу сім’ю США – «гангстерської».

Про це всесвітньо визнаний артист сказав в інтерв’ю в останньому випуску популярного в США вечірнього шоу зі Стівеном Колбертом.

«Трамп є фейковим президентом», — зауважив іменитий актор.

На питання ведучого, що саме він має на увазі, Де Ніро пояснив:

«Він називає всі фейковим, оскільки знає, що сам є фейком, тому він просто відображає проекцію».

Де Ніро також порівняв Дональда Трампа з відомим американо-італійським гангстером Тефлоном Доном (Джоном Джозефом Готті), який був босом кримінальної сім’ї Гамбіно в Нью-Йорку.

Крім того, актор назвав Руді Джуліані, колишнього мера Нью-Йорка і знаменитого борця зі злочинністю, а нині особистого адвоката Трампа – людиною, яка зараз представляє гангстерів.

«Джуліані застосовував RICO Act (федеральний закон про протидію рекету і корупції – ред.), щоб переслідувати гангстерські сім’ї, і виглядає незвичним, що тепер він представляє цю гангстерську першу сім’ю», — підкреслив Де Ніро, зазначивши, що політична ситуація в США перебуває за межами його розуміння.

Де Ніро і раніше різко критикував політику Трампа. Зокрема, актор висловлював занепокоєння з приводу расистських проявів в словах і діях нинішнього президента США.