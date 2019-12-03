На Донбасі не припиняються обстріли: де вівся ворожий вогонь

За минулу добу, 2 грудня, бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Втрат в лавах ЗСУ немає, повідомили в прес-центрі ООС.

“2 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно”, – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.

Ще чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Неподалік від Павлополя вівся вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. В районі Старогнатівки окупанти вдарили зі стрілецької зброї. Поблизу Лебединського стріляли зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів. Біля Авдіївки бойовики застосували АГС, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

“Вчора, 2 грудня, жоден військовослужбовець Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав”, – розповіли в ООС.

Нагадаємо, 1 грудня бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Через підрив на невідомих пристроях загинули двоє українських військовослужбовців.