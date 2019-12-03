Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома (фото)

Первая леди США учла ошибки прошлого года

Мелания Трамп показала фотографии украшенного к новогодним праздникам Белого дома. Первая леди учла ошибки прошлых лет, когда ее дизайн раскритиковали в соцсетях и сделала акцент на патриотизме. И результат показала на своем официальном Twitter.

“Дух Америки сияет в Белом Доме”, – написала первая леди в соцсетях. На фото видно, что елок в Белом доме несколько. В одном из залов композиция дополнена искусственным снегом и свежими цветами.

Также в Голубом зале Белого дома поставили патриотическую елочку, увенчанную золотым орлом и украшенную бантами в цветах американского флага. Камин декорировали гирляндами из алых роз, установили адвент-календарь в виде Белого дома, а одну из галерей украсили белыми звездами, свисающими с потолка.

Мелания Трамп поблагодарила волонтеров, которые помогали ей с украшением резиденции президента, и позировала на фоне елок. Для этого она выбрала белоснежное платье, кремового цвета пальто и туфли с блестками на очень высоких каблуках.

: focus.ua