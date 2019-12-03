Оголошений у розшук виданий Росії Цемах

Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього начальника ППО” Слов’янської бригади самопроголошеної Донецької народної республіки”Володимира Цемаха — свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це мовиться в переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Дата зникнення розшукуваної особи — 23 вересня, місце зникнення не вказується.

Він звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.

Цемах оголошений в розшук як особа, яка переховується від органів попереднього розслідування.

Джерела Українських Новин в СБУ повідомили, що розслідування справи проти Цемаха триває, незважаючи на передачу його Росії в рамках обміну полоненими 7 вересня.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі “35 до 35”.

Зокрема Україна передала РФ затриманого бойовика ДНР Цемаха — важливого свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нідерландські слідчі допитали Цемаха в Україні перед обміном.