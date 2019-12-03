Українці потрапили в страшне ДТП в Росії: 17 постраждалих

У Воронезькій області Росії 3 грудня перекинувся автобус, в якому їхали 28 українців. Під час аварії був сильний снігопад.

За даними місцевого МВС, в результаті постраждало 17 пасажирів. Водій не впорався з керуванням саме із-за складних погодних умов, повідомляють «РИА-Новости».

Відзначається, що ДТП сталося на 763-му км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районі.

«59-річний водій міжміського автобуса, рухаючись в бік півдня, не впорався з керуванням та допустив перекидання автобуса», – повідомили в прес-службі російського МВС, додавши, що у транспортному засобі перебувало два водія.

За даними російських екстрених служб, один з постраждалих українців перебувають у важкому стані. Він отримав спинальні травми, решта – забиття м’яких тканин і порізи. Усіх їх доставили в найближчу лікарню в місті Богучар.

Пізніше стало відомо, що сім пасажирів автобуса серед тих, хто не постраждав, поїхали з місця події попутним транспортом, при цьому четверо залишаються у пункті обігріву на місці аварії.

Після аварії на дорозі частково обмежили рух. На місці працювали співробітники правоохоронних органів.

Незабаром ДТП з українцями в Росії прокоментував заступник директора департаменту – начальник Управління консульської забезпечення відомства МЗС України Василь Кирилич.

Він зазначив, що потрапив у аварію автобус слідував за маршрутом Запоріжжя – Ростов-на-Дону. За його словами, справа перебуває на контролі департаменту консульської служби посольства України в РФ.