У мережі з’явилося відео погрому у столичній піцерії

На відео потрапив момент, коли BMW таранить заклад

У мережі опублікували відео погрому у цілодобовій піцеріїна вулиці Срібнокільській, недалеко від станції метро “Позняки”. На ролику видно кадри, як двері закладу таранить BMW.

Відео опубліковано в паблік “Київ Оперативний”.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 грудня між відвідувачами і персоналом закладу сталася масова бійка. До приїзду поліції люди, які влаштували бійку, втекли, але спочатку в’їхали на автомобілі у сам заклад. Як повідомили у поліції сайт “Сьогодні”, особу водія авто вже встановлено. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею “Хуліганство”. Скільки людей брали участь у бійці, точно невідомо, але є інформація про вісім травмованих внаслідок бійки.