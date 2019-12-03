Стало відомо про важливе рішення по Соболєву через розстріл його авто в Києві

Поліція надала охорону депутату Київської обласної ради В’ячеславу Соболєву, на якого було скоєно замах в центрі Києва, в результаті якого загинув його трирічний син.

Про це під час брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

“Відразу після скоєння злочину [В’ячеславу Соболєву] надали поліцейське супровід, поки його охороняють”, – підкреслив Крищенко.

На цьому ж брифінгу підтвердили, що в понеділок, 2 грудня, було затримано двох чоловіків у віці 18 і 19 років. Їм готують підозра за статтею 115 Кримінального кодексу України 115 (умисне вбивство), оскільки під час замаху загинула дитина.

Як раніше повідомлялося, правоохоронці розглядають кілька версій замаху на вбивство депутата Київської обласної ради.

Джерела в поліції також стверджують, що вийшли на замовника замаху.