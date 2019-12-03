Сотні середньовічних рукописів з’явилися в мережі

Фахівці з Лихайского університету спільно з 15 бібліотеками Пенсільванії оцифрували і виклали у відкритий доступ 475 оригінальних середньовічних рукописів — більше 160 000 сторінок тексту та ілюстрацій.

Більшість відсканованих текстів були призначені для вивчення релігії, філософії, математики, алхімії, астрономії та інших наук. Також є рукописна копія «Енеїди» Вергілія з начерками на полях, прикрашені християнські молитовники та інформація про родоводи знатних людей.

Над проектом працювали три роки. Користувачі можуть шукати потрібні тексти за ключовими словами — імена авторів, релігійних діячів, географічними назвами та іншими позначками.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», до недавнього часу величезна кількість старовинних рукописів і книг була доступна тільки вченим. Але тепреь у відкритому доступі можна знайти багато раритети. Наприклад, записки Леонардо да Вінчі.

За матеріалами Knife.media

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