Розчавило пасажирів: Під Києвом Porsche перекинув маршрутку

У вівторок, 3 грудня, в місті Буча Київської області сталося ДТП, в результаті якої загинули двоє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.



Трагедія сталася близько 14:45. Водій позашляховика Porsche Cayenne не поділив з маршрутним таксі аварийноопасный перехрестя. В результаті зіткнення мікроавтобус впав на правий бік, а пасажири випали через вікно. Людей буквально придавило маршруткою. В результаті інциденту на місці загинули дві людини, ще троє пасажирів автобуса отримали травми.

Обставини та винуватця ДТП встановить слідство. Місцеві жителі стверджують, що на зазначеному перехресті часто відбуваються аварії. Вимога встановити світлофор влади ігнорують.





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