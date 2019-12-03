Олексій Кущ: “Будь-яка перезавантаження відносин власності – це турбулентний період”

Аналітики JP Morgan прогнозує уповільнення зростання ВВП України у 2020-му році до 3,8%.

Серед факторів “уповільнення” – можливе скорочення транзиту і “певний негативний короткостроковий вплив земельної реформи”.

І це одна з перших, реальних західних оцінок тих ризиків, про які в Україні говорять вже не перший місяць: будь-яка системна перезавантаження відносин власності – це завжди турбулентний період, коли завмирає інвестиційна активність і руйнуються колишні технологічні ланцюжки. Перевірено 90-мі…

Олексій Кущ