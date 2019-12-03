Садовий оскаржив рішення про заставу в мільйон

Мер Львова Андрій Садовий, якому Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в 1 млн 56 тисяч 550 гривень, оскаржив це рішення.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Ми подали апеляцію. Це рішення не було складним, тому що за весь час роботи мером, я не раз переконався, що за справедливість треба боротися. Успішний Львів завжди буде комусь кісткою в горлі, але нам своє робити. Сьогодні отримав лист від інвестора CTP. Вони звертаються до нас, президенту і прем’єру про захист іноземних інвестицій. Хочуть зробити у Львові 3000 робочих місць і просять, щоб їм не заважали”, – заявив Садовий.

Про час і місце апеляції Садовий пообіцяв повідомити пізніше.