Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Суд дозволив арештувати колишнього народного депутата ІІІ-VIII скликань Костянтина Жеваго. Його оголошено в міжнародний розшук. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

“Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором ГПУ, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому народному депутату України ІІІ-VIII скликань, який підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). У зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказана ухвала суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України.

За даними ГПУ, колишньому народному депутату ІІІ-VIII скликань 27 вересня цього року було повідомлено про підозру в причетності до розкрадання коштів банку, де він є бенефіціарним власником, на суму 2,5 млрд грн.

Так, 27 вересня заочно вручили підозру Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 млрд гривень банку “Фінанси та Кредит”.

Також нагадаємо, 9 жовтня екснардепа було оголошено в розшук.