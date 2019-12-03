ЗМІ: Онищенко затримали в Німеччині

У німецькому місті Аахен правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата України Олександра Онищенка. Про це повідомляють «Схеми», посилаючись на джерела в різних правоохоронних органах.

Екс-нардеп був затриманий за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За процедурою німецький суд повинен винести рішення щодо його подальшої екстрадиції в Україну, про що в запиті просили українські правоохоронці. Також суд повинен визначити Онищенко запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання поки невідома.

Зараз Онищенко знаходиться під вартою.

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