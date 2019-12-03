Героя України, танкіста-кіборга Межевикина начальство хоче вижити з ЗСУ

Герой України, заступник командира 1-ї танкової бригади, заступник начальника управління підготовки однієї з військових частин підполковник Євген Можевикин («Адам») повідомив на своїй сторінці в Facebook про те, що його збираються зняти з посади. Підстава – результати атестації.

Можевикин опублікував документ, де оцінки по різних позиціях профпридатності коливаються від 3 до 4. Документ підписаний начальником управління підготовки-заступник командира частини по підготовці полковником С. Литвиновим.

«Тепер мене потрібно прибирати з посади. Начальник, якому місце на лаві підсудних і розгляд отриманих нагород оцінює підлеглих!», написав Можевикин, зазначивши, що на початку року зняти його з посади не вдалося, «чекали рік».

Нагадаємо, в березні 2014 року Межевикин командував танковою ротою. Брав участь в обороні Донецького аеропорту, неодноразово виконував бойові завдання у зоні АТО. Зокрема, при здійсненні штурму Пісків влітку 2014 року, виконуючи обов’язки командира 4-ї батальйонної тактичної групи 93-ї окремої механізованої бригади, військовий отримав контузію і пошкодження внутрішніх органів. Незважаючи на поранення він продовжив управління підлеглими підрозділами і забезпечив успішне виконання бойових завдань.