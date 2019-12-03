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Крим – це Україна, не Росія: На сторінці Apple у соцмережі влаштували флешмоб

03.12.2019

У Мережі запустили флешмоб, щоб нагадати компанії Apple, що окупований Росією Крим – це Україна.

Користувачі почали писати в коментарях #CrimeaIsUkraine і #CrimeaIsNotRussia на сторінці Apple в Facebook. Це сталося після того, як американська компанія почала позначати на своїх картах Крим як територію Росії.

 



 

Нагадаємо, 27 листопада представники компанії Apple під час зустрічі з головою комітету Держдуми РФ з безпеки повідомили про внесення правок в свої додатки, які передбачають позначення анексованого півострова російською територією.

Так, наприклад, Крим і Севастополь стали відображатися в додатку «Погода» як РФ, але це видно тільки росіянам. В Україні міста на півострові не відображаються ні частиною України, ані частиною Росії.

Ця ситуація викликала скандал міжнародного масштабу. Компанію розкритикували Литва і Польща, а в Мінфіні США влаштували перевірку, яка загрожує Apple санкціями через визнання Криму частиною РФ.

У свою чергу в компанії заявили, що уважно вивчать питання про «спірних межах Криму.

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