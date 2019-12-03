Мисс Украина-2019 предстала в белом наряде с глубоким декольте (фото)

Мисс Украина-2019 Маргарита Паша продолжает активно готовиться к конкурсу Мисс Мира-2019.

Об этом пишет РБК-Украина.

Стоит отметить, что в субботу, 14 декабря в Лондоне состоится уже 69-й международный конкурс красоты Мисс мира-2019. Представлять Украину на престижном конкурсе будет именно Паша. Украинская красавица уже находится в столице Великобритании.

Участницам из 90 стран предстоит не только познакомиться друг с другом, но и провести десятки интервью с журналистами и членами комиссии.

Естественно, девушки зря времени не теряют и уже ходят на экскурсии по Лондону. Они также становятся почетными гостями различных благотворительных встреч, гала-ужинов и прочее.

Для каждого мероприятия девушки активно подбирают наряды. Так, на одном из них Маргарита Паша блеснула спортивными формами в белоснежном брючном костюме с “изюминкой”. Жакет свободного кроя имеет достаточно глубокую зону декольте и к тому же подчеркивает талию красотки.

Маргарита Паша, фото: instagram.com/margoritapasha

До этого Марго демонстрировала свой образ, который выбрала для экскурсии по Лондону с другими участницами. Изучать другой город Маргарита отправилась в стильном total black образе – утепленное пальто, брюки-клеш, а также широкополая фетровая шляпка.

Маргарита Паша, фото: instagram.com/margoritapasha

Маргарита Паша, фото: instagram.com/margoritapasha