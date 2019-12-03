Глава МВС Грузії пообіцяв обливати демонстрантів теплою водою

Міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі пообіцяв обливати демонстрантів теплою водою.

Про це повідомляє Новини-Грузії.

“Часто відбувається так, що ми бездіємо, а якщо виходимо, то не застосовуємо ні кийки, ні гумові кулі, ні газ. Елементарно двічі облили мітингарів водою, і за це нас теж лають, мовляв, як можна на холоді застосовувати воду. Зараз намагаємося зігріти воду і використовувати теплу”, – заявив Гомелаурі.

Глава МВС також пояснив, чому учасникам акції перед парламентом не дозволяють приносити дрова, щоб палити багаття в бочках і грітися.

За його словами, 18 листопада, коли учасникам акції дозволили принести бочки і дрова, вони використовували ці дрова для того, щоб кидати їх в співробітників поліції.

Як відомо, протести у зв’язку з провалом виборчої реформи тривають у Грузії більше ніж десять днів. За цей час силовики вже двічі застосовували спецзасоби для розгону пікетів опозиції. 18 листопада, коли демонстранти заблокували входи до парламенту Грузії, їх також відтіснили за допомогою водометів і спецпризначенців. Тоді в адміністративному порядку затримано було 37 активістів. Десятеро з них уже отримали строки – від 4 до 13 діб адміністративного ув’язнення.