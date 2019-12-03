Невідомі “замінували” понад 40 торгових комплексів і пригрозили вибухами кремлю

Невідомі «замінували» понад 40 торгових комплексів Петербурга і пригрозили вибухами Кремлю

Об’єднана прес-служба судів Петербурга опублікувала текст листи з погрозами про вибухи. Невідомі перерахували торгові комплекси Петербурга, які нібито «заміновані». У список увійшли понад 40 ТРК, у тому числі «МЕГА Парнас», «МЕГА Дибенко», «Пік» і «Сінна», «Гостинний двір» (в листі назву написано з помилкою — «Гостинний»).

Також вони пригрозили вибухами Кремлю. «Додатково до всього в Ммоскве над Кремлем пролетять начинені вибухівкою дрони-комікадзе (збережена орфографія автора — прим. „Росбалта“)», — йдеться в листі.

Раніше через погрози про можливі вибухи була оголошена евакуація в кількох районних судах Петербурга, а також Санкт-Петербурзький міський суд.

Нагадаємо, перші повідомлення про вибухівку в будівлях суди отримали минулого тижня. Невідомі розіслали листи, в яких зажадали щоб Костянтин Малофєєв повернув «120 биткоинов, вкрадених з біржі WEX». Загрози повторилися 2 грудня.

Також напередодні масово евакуювали станції метро, школи, торгівельні комплекси, лікарні. Хвиля мінувань торкнулася 11 тис. осіб.

З розслідування BBC випливає, що Малофєєв може мати відношення до купівлі криптобиржи WEX, яка фактично впала в кінці 2018 року. Із-за краху користувачі втратили цифрові гроші. Бізнесмен заперечує звинувачення в причетності до операції.