САП підтвердила затримання екс-нардепа Онищенко

Залишив у 2015 році колишній нардеп затриманий у Німеччині і чекає рішення суду про екстрадицію.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила затримання колишнього народного депутата Олександра Онищенка в Німеччині. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомила спікер САП Ольга Постолюк, пише РБК-України.

«Вирішується питання про його екстрадицію», — додала Постолюк.

Раніше про затримання Онищенко повідомив проект Схеми. За їх даними, екс-нардеп був затриманий в німецькому місті Аахен ще 29 листопада. Його адвокат від коментарів відмовився.

Очікується, що йому обрано міру запобіжного заходу на час розгляду питання про екстрадицію в Україну.

Нагадаємо, 29 листопада Олександр Онищенко заявив, що він збирається повернутися в Київ 13 грудня. У якості доказу він показав квиток на авіарейс сполученням Барселона – Київ.

Як відомо, Олександр Онищенко втік з України і знаходиться в розшуку. 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

За даними НАБУ, Онищенко разом з соратниками продавали газ держпідприємства Укргазвидобування з допомогою кількох своїх компаній через «псевдобиржи», що завдало державі збитків на суму понад 1,6 млрд гривень.

У листопаді в НАБУ заявили, що Онищенко програв усі суди в Іспанії і буде екстрадований.