Понад 300 тис. осіб підписали петицію з вимогою про припинення “московського справи”

Понад 300 тис. осіб підписали петицію «Нової газети» в адресу глави Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна з вимогою припинити кримінальну справу про масові заворушення, порушену після акції 27 липня. Як повідомляє «Нова газета», найближчим часом підписи будуть передані в СКР і адміністрацію президента.

У зверненні сказано, що згідно 212-ї статті КК РФ масові заворушення припускають насильство щодо громадян і представників влади, пошкодження майна, підпали і погроми. «Однак 27 липня 2019 року в Москві не відбувалося нічого подібного <…> Ми вимагаємо припинити справу у зв’язку з явним відсутністю події злочину. Ми вважаємо, що кримінальну справу про масові заворушення використовується для залякування народу Росії і фактичної заборони реалізації наших виборчих прав», — йдеться у зверненні.

Серед підписали петицію — музикант Мирон Oxxxymiron Федоров, режисери Кирило Ненашев, Ольга Синяева, Марія Мускевич, письменник Марина Вишневецька, політики і політологи Євген Ройзман, Любов Соболь, Катерина Шульман, Марія Снігове і багато інших.

Так зване «московське справа» Слідчий комітет РФ порушив після несанкціонованої акції в підтримку незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму в центрі столиці 27 липня. У ході розслідування справи були також порушені кримінальні справи про застосування насильства до представників влади. Кілька фігурантів вже засуджені до реальних тюремних термінів.