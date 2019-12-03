Парламентарії Ленобласті збільшили собі зарплати

Депутати Законодавчо зборів Ленобласті затвердили новий кошторис парламенту на 2020 рік, по якій у середньому вони будуть отримувати по 208 тис. рублів на місяць. Про це стало відомо на засіданні обласного ЗакСа 3 грудня. Кошторис депутати прийняли окремим голосуванням.

28 парламентаріїв, які мають право на зарплату, отримають в середньому по 208 тис. рублів, що на 8 тис. рублів більше, ніж у цьому році. Всього витрати на цю статтю витрат складуть 70 млн рублів. У документі також зазначено зарплата голови Заксобранія — в рік вона становить 3,45 млн рублів, а на місяць — 288 тисяч.

Річний дохід голови Заксобранія Сергія Бебеніна в декларації за 2018 рік становить 3,9 млн рублів (в місяць — близько 325 тис. рублів).

Раніше «Росбалт» писав, що петербурзькі депутати збільшили розрахункову одиницю, виходячи з якої розраховуються зарплати чиновників. Так, спікер петербурзького законодавчих зборів в 2020 році буде отримувати 84 600 рублів, а депутати міського парламенту — до 74 730 рублів.