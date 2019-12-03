Сестра Кардашьян похвасталась фигурой в экстра-мини (фото)

Еще одна сестра из звездного семейства Кардашьян Хлое показала милое фото на фоне красивейшего пейзажа

В последнее время 35-летняя звезда реалити-шоу Хлое Кардашьян совсем не делилась со своими подписчиками новыми снимками и вот, наконец, она решила исправить ситуацию, пишет Politeka.net

В микроблоге Инстаграм Хлое появился кадр, на котором знаменитость позирует в очень короткой юбке и топе бежевого цвета и босоножках на каблуках. Ее длинные волосы собраны в пучок, а лицо скрывают очки. На снимке девушка не одна, а опирается на плечо мужчины, по всей видимости, это ее новый бойфренд.

Стоит отметить, что фотография сделана на фоне красивого горного пейзажа. Выглядит звезда сексуально, женственно и видно весело проводит время. Поклонники в восторге от нового снимка и засыпают ее комплиментами в комментариях к фото.

Ранее мы писали, Кортни, Хлое и Ким Кардашьян продолжают свой отдых и активно выставляют фото в социальных сетях.

Скандально известное семейство, которое не может жить без разборок и интриг, в этот раз отправились на отдых вместе. В частности, это касается Ким и Кортни. Женщины взяли с собой детей, всячески демонстрируя их фото на страницах в социальных сетях. При этом не забыли и о себе любимых – Ким и Кортни выставили не только милые снимки детей, но и довольно откровенные кадры с собой в бикини.

На остров Кардашьян отправилась вместе с дочерьми Норт и Чикаго, а также двухлетним сыном Сейнтом. При этом сестры Кортни и Хлое, которые также прибыли на остров, тоже взяли в путешествие малышей.

Первыми снимками из места райского отдыха поделилась не только Ким, но еще и Кортни. При этом фолловеры звезд отметили: на снимках нет мужей Ким и Хлое – Канье Уэст и Тристана Томпсона. Однако позже экс супруг Кортни, Скотт Дисик, тоже поделился на своей странице в соцсети фотографией, сделанной на сказочном острове.

«Спасибо Бали за счастье и мир», – написала Кардашьян под фотографиями, вызвав бурную реакцию у фанатов.

При чем подписчики и здесь отметили, что девушки отдыхают так, словно они одни и их супругов рядом нет.