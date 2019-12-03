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Белый медвежонок стал звездой интернета: упитанный малыш долго не мог перевернуться на лапки (видео)

03.12.2019

Смешной видеоролик, на котором лежащий на спине белый медвежонок пытается перевернуться и подняться на лапы после пробуждения, покорил тысячи интернет-пользователей.

На видео видно, как такое пробуждение дается милашке нелегко. Он очень старается, но у него никак не получается оказаться на животике. На кадрах медвежонок несколько раз пытается смешно подняться, но потом опять забавно падает и заваливается назад.  Но все же упорство берет вверх и малышу в конце концов удается оказаться на животе.

Люди в сети шутят, что забавное видео невозможно посмотреть один раз. Ведь пушистый своими стараниями напоминает пользователям их, когда те встают по утрам на работу. «Так я себе чувствую, когда звонит первый будильник», — отшучиваются пользователи сети.

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