Белый медвежонок стал звездой интернета: упитанный малыш долго не мог перевернуться на лапки (видео)

Смешной видеоролик, на котором лежащий на спине белый медвежонок пытается перевернуться и подняться на лапы после пробуждения, покорил тысячи интернет-пользователей.

На видео видно, как такое пробуждение дается милашке нелегко. Он очень старается, но у него никак не получается оказаться на животике. На кадрах медвежонок несколько раз пытается смешно подняться, но потом опять забавно падает и заваливается назад. Но все же упорство берет вверх и малышу в конце концов удается оказаться на животе.

Люди в сети шутят, что забавное видео невозможно посмотреть один раз. Ведь пушистый своими стараниями напоминает пользователям их, когда те встают по утрам на работу. «Так я себе чувствую, когда звонит первый будильник», — отшучиваются пользователи сети.