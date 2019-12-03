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Фашик Донецький: Лынырийские миші або хтось бреше, як дихає

03.12.2019

Багато мені дорікають, мовляв, ти весь час приділяєш мыгыбы дыныры, а на лынырийское плем’я взагалі не звертаєш. Вирішив трохи виправити ситуацію і розповісти про те, про що не пишуть лынырийские змі.

Отже, місце дії — окупований нащадками свиней і собак Луганськ [маленька Швейцарія], а якщо бути точніше, то 2 омсбр бойових лынырийских макак — військова частина під номером 74438. Також ролі виконують лынырийские миші, які жеруть все : і боєкомплект, і онучі.

Навряд чи де-небудь писали про те, що в кінці листопада в згаданому підрозділі абизян була комплексна перевірка з боку так званого «штабу другого армійського корпусу лыныры». Перевірка макак була не простою, а комплексної : перевіряли забезпечення речове[онучі-труси], банно-пральне забезпечення [мило і т д], перевіряли, в якому стані перебуває захист «державної таємниці» та кількість-витрата пмм, палива тобто.

За результатами перевірки представниками комісії було з педантичністю підраховано тупо все, особливо паливно-мастильні матеріали. Правда, з пальним вийшло так собі — комісія не дорахувалася якихось 250 тонн [ всього-навсього ].

В результаті перевірки нетрадиційний секс без всяких попередніх ласк і зменшувально-ласкаскательных слів отримали : так званий «зампотыл бригади», «начальник заправної станції» + лынырийский «начсклада пмм».Всі вищеназвані макаки так і не довели комісії,що паливо випили птиці, з’їли миші [всеїдні і злющі] і шо пальне тупо вивітрилося з-за глобального,сука, потепління. Також перевіряючі не повірили версії про те, шо 250 тонн пального[яке, до речі, зберігається в спеціальних резервуарах, привезених з рф] вкрали представники ордену чернівецьких массонов + відкинули припущення зампотыла, який доводив, що вночі в Луганськ запросто могли прилетіти на літаючої тарілці агенти сбУ і що саме вони під звуки гімну Люфтваффе перелили 250 тисяч літрів в полторалитровые пляшки, а потім полетіли на базу в Житомир не попрощавшись[навіть лынырийские миші ахуели, чесно-чесно]

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Одним словом, 250 тонн палива, призначеного для забезпечення мобільності і маневреності 2 омсбр лыныры, тупо спиздили носії так званого лынырийского изыка, а бабло пропили і витратили на шалав в місті Луганську

Епілог.Результати перевірки дуже засмутили росіян, які обіцяли зґвалтувати всіх причетних до розкрадання палива з допомогою пляшки та інших скрепных речей. Чекаємо новин про самогубство видних ватанов,бо доляху від продажу палива мав сам главпахан лынырийского князівства прізвище пасічник. Пішов за попкорном.

Фашик Донецький

 

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