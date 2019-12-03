Alyona alyona пришла на светское мероприятие в откровенном боди

Украинская рэп-певица alyona alyona показала фигуру в боди на церемонии вручения премии M1 Music Awards.

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram снимки, сделанные во время церемонии вручения премии M1 Music Awards.

На мероприятие она пришла в черном боди и красной прозрачной накидке.

“Мамка In Da House”, – написала она.

Имени мужчины, сопровождавшего ее, певица не назвала.

Церемония вручения премии M1 Music Awards состоялась в Киеве 30 ноября.

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Мамка in da house💣

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 30 Ноя 2019 в 8:04 PST

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню “Залишаю свій дім” она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.