Alyona alyona пришла на светское мероприятие в откровенном боди

Украинская рэп-певица alyona alyona показала фигуру в боди на церемонии вручения премии M1 Music Awards.
Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram снимки, сделанные во время церемонии вручения премии M1 Music Awards.
На мероприятие она пришла в черном боди и красной прозрачной накидке.
“Мамка In Da House”, – написала она.
Имени мужчины, сопровождавшего ее, певица не назвала.
Церемония вручения премии M1 Music Awards состоялась в Киеве 30 ноября.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мамка in da house💣
alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню “Залишаю свій дім” она показала переезд в Киев.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.