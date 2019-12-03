Названы самые посещаемые туристами города мира

В тройке лидеров – Гонконг, Бангкок и Макао

Гонконг сохраняет свои лидирующие позиции в рейтинге самых посещаемых городов мира, несмотря на снижение числа гостей. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет Euromonitor International “Top 100 City Destinations 2019”.

Рейтинг составлен на основе данных за неполные 12 месяцев 2019 года. Всего в рейтинг вошло 100 городов. Лидер – Гонконг – потерял 8,7% турпотока по сравнению с прошлым годом, но все равно сохранил первое место (26,7 млн прибытий). Следом идут Бангкок (25,8 млн, +6,9%) и Макао (20,6 млн, +9%).

В топ-5 также вошли Сингапур (19,8 млн, +6,5%) и Лондон (19,6 млн, +1,7%). Британская столица в 2019 году вылетела из тройки лидеров рейтинга. В десятке наиболее посещаемых городов мира также оказались Париж (19,1 млн, +8,7%), Дубай (16,3 млн, +2,6%), индийский Дели (15,2 млн, +20,2%), Стамбул (14,7 млн, +9,6%) и малайзийский Куала-Лумпур (14,1 млн, +4,8%).

В аутсайдерах рейтинга оказались тайский Краби – 2,4 млн посещений (+5,8%), бразильский Рио-де-Жанейро – 2,33 млн (+2,3%) и южнокорейский Чеджу – 2,27 млн (-3%).

Наиболее заметно в 2019 году турпоток вырос в египетскую Хургаду (+41,3%, до 3,9 млн), филиппинский Себу (+26,2%), а также индийские города Агра (+24,4%) и Ченнай (+23,5%). Эксперты отмечают уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены, а также рост спроса на поездки в Хорватию, Словению и Швецию.

По данным Euromonitor, в 2019 году общее количество турпоездок в мире составит около 1,5 миллиарда.