Виплати лікарняних і декретних відновили

Фонд соцстрахування виплатив лікарняних 538,9 млн гривень, а допомоги по вагітності та пологах 241 млн.

Фонд соціального страхування України з початку грудня профінансував 782,2 млн. грн посібників з тимчасової втрати працездатності, по вагітності і пологах та на поховання. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ФССУ.

Так, із них на виплату лікарняних — 538,9 млн гривень, допомоги по вагітності та пологах — 241 млн гривень і допомоги на поховання — 2,3 млн гривень.

Відзначається, що матеріальне забезпечення перераховується Фондом на рахунок роботодавця.

Раніше повідомлялося, що в Україні борг за лікарняні перевищив мільярд гривень. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. При цьому Кабмін вже розблокував виплату.