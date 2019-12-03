Росія і Україна домовилися про транзит нафти на десять років

Українська «Укртранснафта» і російська «Транснефть» уклали угоду про продовження діючого контракту на транзит нафти через територію України на десять років — з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030-го. Про це йдеться на сторінці української компанії в Facebook.

Документ підписали генеральний директор «Укртранснафти» Микола Гавриленко і віце-президент «Транснафти» Сергій Андронов в Загребі, на конференції «Енергетика в 21 столітті».

Відзначається, що базові принципи співпраці вирішено залишити без змін. Серед них порядок оплати послуг і взаємодію технічних служб операторів. Ряд положень приведено у відповідність з нинішньою ситуацією на ринку послуг з транспортування нафти.

Раніше «Укртранснафта» повідомила, що отримала майже 4,2 мільйона євро від «Транснафти» в якості компенсації за потрапляння в свої трубопроводи нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.

Також в даний час Росія і Україна продовжують переговори про укладення нового контракту на транзит газу. «Нафтогаз» наполягає на десятирічному угоді з визначеним обсягом поставок, а «Газпром» хоче продовжити на рік чинна угода або підписати новий однорічний контракт. Однією з головних труднощів у переговорах став борг російської компанії майже в три мільярди доларів, що виник після рішення Стокгольмського арбітражу. Україна пропонує оплатити його грошима або газом, а Москва вмовляє Київ відмовитися від усіх претензій.