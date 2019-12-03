Нардепи дозволили своїм помічникам мати кілька робіт та свій бізнес

Верховна Рада дозволила помічникам-консультантам народних депутатів працювати за сумісництвом і не передавати іншим особам свої підприємства та корпоративні права.

Згідно з документом, вимоги статті про запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю у особи підприємств чи корпоративних прав не поширюються на помічників-консультантів народних депутатів, працівників секретаріатів голови парламенту, його заступників, працівників секретаріатів депутатських фракцій у Верховній Раді.

На них також не поширюється вимога антикорупційного законодавства передавати іншим особам належні їм підприємства та корпоративні права.

За законопроект про сумісництво працівників патронатної служби Верховної Ради проголосував 321 депутат.