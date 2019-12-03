Пристайко в НАТО розповів про ідентичність Росії і тероризму

Росія на офіційному рівні займається тероризмом. Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, повідомляє «Європейська правда».

Коментуючи дискусію в НАТО про те, що є головним ворогом Альянсу – РФ або тероризм – міністр закордонних справ зауважив, що частиною боротьби з тероризмом – це боротьба з країною-агресором.

«Я не бачу різниці між тероризмом і Росією. Тероризм — це дії для досягнення політичних цілей через залякування. Невже хтось скаже, що Росія робить щось інше?» — сказав він.

За словами Пристайко, поведінка росіян на тимчасово окупованих територіях – приклад того, як Москва намагається вплинути на всю Україну, використовуючи захоплені землі.

«Це тероризм, але тероризм на державному рівні», — додав він.

Про це Пристайко заявив на конференції NATO Engages.

При цьому міністр зазначив, що НАТО має унікальну можливість вплинути на Кремль, оскільки «те, що здатний робити Альянс — це єдина мова, яку розуміє Путін».

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що РФ не є ворогом Північноатлантичного альянсу і закликав до більш тісної співпраці з нею.