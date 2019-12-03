Мінфін продав держоблігацій на п’ять мільярдів

Україна вперше продала державні доларові облігації за менш ніж 4% річних, повідомив Мінфін.

Під час традиційного аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики 3 грудня Міністерство фінансів України залучило до бюджету 4,65 млрд грн (у гривневому еквіваленті). Зокрема, продали ОВДП у доларах, ставки за яким знизили нижче 4% річних.

Відповідні результати аукціону з’явилися на сайті Мінфіну.

Доларових облігацій Мінфін продав на еквівалент 18,82 млн грн. Середньозважена ставка дохідності за цими цінних паперів склала 3,88% річних.

«Україні вперше вдалося розмістити ОВДП у доларах під ставку менше 4%. Завдяки ефективній політиці Міністерства фінансів з управління державним боргом, середньозважена дохідність 1,2-річних ОВДП, номінованих в доларах США, за підсумками аукціону склала 3,88%», — повідомили в прес-службі Мінфіну за підсумками аукціону.

Крім цього держава продала облігації в гривнях на 3 місяці і 3 роки.

«Вартість запозичень у національній валюті продовжила падати. Середньозважена прибутковість 3-місячних державних облігацій склала 13,06%, а 3-річних — 12,38%», — зазначають у Мінфіні.