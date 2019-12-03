У Швейцарії вперше випустять монету з особою сучасника

Двадцятикратний чемпіон Grand Slam Федерер стане першим нині живе в країні людиною, чий портрет з’явиться на монеті.

Срібну пам’ятну монету в 20 швейцарських франків монетний двір країни випустить в січні.

Експрес-інформація по країні

Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.

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Столиця – Берн

Найбільші міста: Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)

Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)

Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська

Релігія – католицизм, протестантизм

ІЛР – 0,917 (2-я в світі)

ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)

Валюта – швейцарський франк

Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном

За планами, у травні в додаток буде випущена пам’ятна золота монета в 50 швейцарських франків.

«Спасибі Швейцарії і монетному двору за цю неймовірну честь і привілей», — подякував 38-річний тенісист в Twitter.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», практика зображати сучасників монета має давню історію. Наприклад, знайдена монета з прижиттєвим зображенням Ісуса Христа.

За матеріалами «Європейська правда»

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