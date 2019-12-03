Експерт: Армія РФ в рази випереджає ВСУ по оснащенню сучасною зброєю

Росія в рази випереджає Україну з оснащення збройних сил сучасним зброєю. Про це повідомив військовий експерт Сергій Згурець у своїй статті, опублікованій у блозі на Цензор.НЕМАЄ.

«В останні роки Росія прискорено оновлює арсенал звичайних засобів збройної боротьби. Так, на початок 2019 загальна оснащеність російських збройних сил сучасними зразками озброєння і військової техніки (ОВТ) виросла до 61% (у сухопутних військах — 48,3%, в повітряно-космічних силах — 74%, у військово-морському флоті — 62,3%, у повітряно-десантних військах — 63,7%)», — написав він.

У той же час, відзначив експерт, в силах оборони України цей показник не перевищує 10%. Основу їх технічного оснащення складають зразки ОВТ 70-80 років.

«Російська агресія призупинила довготривалу стагнацію Збройних Сил та інших складових сил оборони України, в тому числі в питаннях оснащення ОВТ. За час війни більш ніж в 3 рази зросли обсяги фінансування Збройних Сил України, а витрати на розвиток ОВТ — майже в 9 разів. Однак, основні фінансові, матеріальні та виробничі ресурси в 2014 — 2019 роках були зосереджені на ремонт, відновлення боєздатності та часткової модернізації наявного озброєння і військової техніки», — зазначив Згурець.