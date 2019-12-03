Перед Нормандської зустріччю у Зеленського є п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу

На координаційній нараді з підготовки до зустрічі в «нормандському форматі» у вівторок, в якому взяв участь і президент України Володимир Зеленський, учасники затвердили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

«На нараді затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. В рамках обговорення сценаріїв і вивчення деталей глава Української держави дав доручення головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення Операції об’єднаних сил», — повідомила у вівторок увечері прес-служба Офісу президента.

Згідно інформації, Зеленський чітко окреслив позицію про неприпустимість вирішення проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данилов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території і припинити військові дії.

«Вирішено, що перед зустріччю в нормандської форматі відбудеться засідання РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського», — йдеться в повідомленні.