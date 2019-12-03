ВМС США отримають новітню модифікацію підводних човнів класу «Вірджинія»

Ще на початку цього року я писав про те, як плани США поповнити склад підводних човнів «Вірджинія» модифікацією Block V неабияк стривожило Російську Федерацію. Зокрема, глава «Об’єднаної суднобудівної корпорації» Олексій Рахманов на науково-діловий конференції в парку «Патріот» заявив про те, що починаючи з 2020 року, ОСК буде здавати по дві-три підводні човни в рік.

Що ж, обіцянки вражаючі, але з урахуванням того, що в Росії на сьогоднішній день в строю лише один підводний човен проекту 855 «Ясен», що вважається противагою «Вірджинії», а, власне, «Вирджиний» вже 17, то бравада «великої морської наддержави» звучить дуже смішно. Але не про те ж мова, а про Block V.

Отже, згідно з контрактом, укладеним між ВМС США і General Dynamics Electric Boat і Huntington Ingalls Industries, буде побудовано дев’ять субмарин «Вірджинія» Block V загальною вартістю $22,2 млрд.

Підводні човни типу Block V будуть оснащені чотирма пусковими установками револьверного типу для КР «Томагавк» по сім ракет у кожній.

Примітно і те, що поповнення складу «Вирджиний» модифікацією Block V буде проходити на тлі реалізації проекту нових перспективних стратегічних підводних човнів типу «Колумбія», які повинні будуть замінити субмарини типу «Огайо».

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