Творець групи «Гриби» Бардаш: Не хочу, щоб між Україною і Росією були рамси

Український продюсер і співак Юрій Бардаш, що заснував групу «Гриби», дав інтерв’ю відомому російському журналісту Юрію Дудю.

В ході розмови Бардаш, уродженець Алчевська, висловився про конфлікт на Донбасі, ставленні до російської мови і перейменування вулиць в Україні.

Зокрема, Юрій Дудь запитав у виконавця про його ставлення до «Л/ДНР».

«За Донбас у мене болить душа. Я ніяк не ставлюся до «ЛНР», я ставлюся до людей, з якими я виріс. Що я спостерігаю в Україні [останні] п’ять років? Максимальний свавілля. Я часто чую вираз «типове донбаське бидло». Що я про нього знаю? Це люди, чиє життя — робота, завод. Так вони суворі, люті, не такі культурні. Не знають слова LOL і всякої х*ети. Але це люди», – розповів Бардаш.

Співак заявив, що на початку війни між РФ і Україною група «Гриби» продовжувала їздити в Росію, на відміну від інших артистів, які «сиділи, притиснувши хвости, і не виїжджали».

«Але я можу зрозуміти людей, які рвалися бомби, і прилітали вони як з російської, так і з української сторони. Я не хочу, щоб між нами, сусідами [Україною і Росією], були рамси», – зауважив Бардаш.

Крім того, продюсер розповів, що негативно ставиться до «скасування» російськомовних шкіл.

«Зараз скасували всі російські школи. В Україні 50 або 45% або 60 російськомовних людей, які виросли, народилися, ввібрали російська мова – це їх рідна мова. Україна – країна, але мова – російська. І відчувається жорсткий тиск на цих людей. Начебто хочеш щось сказати, ти відразу сепаратист, ти відразу ватник або там вышиватник, я не знаю, вони понапридумували стільки дивних слів. Я глибоко в цю х**ту не влажу. Просто заходиш в Facebook, там сидить диванне військо і «сипле» там це все», – заявив Бардаш.

Також співак висловився з приводу перейменування вулиць в Україні.

«У нас вулиці, всі пам’ятники там, Жукову, ну коротше, все зносять пам’ятники, називають іменами, прізвищами називають людей, які коли німці приходили в Україну, то ці люди допомагали їм. Вони ставали там, керівні посади, есесівські батальйони. Зараз у нас інші герої в країні і нам це все нав’язується, що відбувається зараз», – зазначив виконавець.

У той же час, Юрій Бардаш визнав, що є прихильником Володимира Зеленського і має намір підтримувати «свого» президента.Це людина, яка прагне до миру на Україні. Я можу тільки посилати подумки свою підтримку йому», — додав він.

Нагадаємо, раніше Юрій Дудь закликав молодь виходити на вулиці Москви проти «ментовського свавілля».