Баканов заборонив СБУ новорічні корпоративи

Керівництву органів і підрозділів СБУ заборонили проводити з грудня до 14 січня колективні святкування Нового року і Різдва поза місця постійної дислокації.



Про це йдеться в розпорядженні голови СБУ Івана Баканова, яке опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.



Ввели заборону через ризиків поширення провокативної інформації про співробітників СБУ, з метою недопущення дискредитації СБУ, а також для забезпечення безпеки працівників відомства.

До винних у порушенні вказівки Баканова будуть застосовувати «заходи управлінського та дисциплінарного впливу». Контроль залишили за управлінням внутрішньої безпеки, яке буде доповідати про порушення заступникам голови СБУ.



За словами Бутусова, з цим документом під розпис ознайомлені всі працівники структурних підрозділів СБУ по всій Україні.