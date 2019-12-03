Перший тесть: нардеп Бондаренко розповів, що в нього робить батько дружини Зеленського

Батько Олені Зеленської Володимир Кияшко працює помічником депутата від Слуги народу Олега Бондаренка.

У коментарі представникам громадського руху Чесно Бондаренко сказавши, що тесть Володимира Зеленського займається темою переробки промислових відходів в дорожнє покриття.

«Для мене Володимир Кияшко – це не батько першої леді. Для мене він в першу чергу фахівець з питань екології та забруднення навколишнього середовища, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені в місті Кривий Ріг, фактично він є моїм представником», – сказав нардеп.

Відзначається, що Кияшко працює помічником Бондаренко на общественных началах.

Бондаренко розповів, що тесть Зеленського – непрофесійний еколог, альо він спеціалізується на темі промислових відходів.

Нардеп додав, що з батьком Олені Зеленської він познайомився після парламентських виборів. Тоді Кияшко нібито підійшов до нього разом з іншими помічниками і запропонував свою допомогу в якості помічника-консультанта.

Зараз тесть Зеленського працює над темою очищення України від промислових відходів, які утворюються в результаті видобутку руди в шахтах, а також шламових відвалів на Криворіжсталі, Запоріжсталі та інших промислових підприємствах. Зокрема, вивчає їх можливу переробку в дорожнє покриття.

Кияшко є кандидатом технічних наук, доцентом кафедри Будівельні конструкції і споруди Київського інституту залізничного транспорту, викладає дисципліну Будівельні конструкції і споруди на транспорті.