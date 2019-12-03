СБУ затримала севастопольського “єдинороса”, який їхав в Україну за закордонним паспортом

Сьогодні, 3 грудня, на КПВВ «Каланчак» затриманий член партії «Єдина Росія», член севастопольського регіонального політичної ради Ігор Кучерявий, повідомляє телеграм-канал Сергія Михайлюка.



За попередніми даними, повідомляє Михайлюк, Кучерявий Ігор їхав в Україну, щоб отримати український паспорт. Під час проходження паспортного контролю його затримала СБУ.



У прес-службі «Єдиної Росії» Севастополя ситуацію поки не коментують. Однак джерела ForPost з регіонального відділення підтвердили інформацію про затримання Кучерявого.